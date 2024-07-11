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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 10 липня 2024 року.

Завершилася 868 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "США нададуть Україні додаткову батарею Patriot", – заявив Байден на відкритті саміту НАТО. Крім цього, очікується дві батареї Patriot від Німеччини та Румунії, одна від Нідерландів та інших партнерів, система SAMP-T від Італії, десятки систем ППО (NASAMS, HAWK, IRIS-T, Gepard) у найближчі місяці.

- "Україні потрібна можливість атакувати літаки рф одразу на авіабазах і США мають зняти всі обмеження для України на удари по території росії", — Зеленський.

- "Майже у вісім разів більше ракет Х-101 виробляє росія, ніж до повномасштабного вторгнення", – Financial Times. Саме такою ракетою росія вдарила по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

- "Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16", — прем'єр королівства.

- "США заявили, що Данія та Нідерланди розпочали процес передачі перших літаків F-16".

- "Великобританія дає дозвіл Україні на нанесення ударів ракетами Storm Shadow вглиб території рф", – Bloomberg.

- "ОГП розслідує новий випадок розстрілу росіянами українських військовополонених на Запорізькому напрямку", — генпрокурор Андрій Костін. "На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей. За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Загалом від початку доби відбулося 92 бойових зіткнення.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артобстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів, зокрема, Дмитрівка, Бачівськ, Велика Писарівка, Сидорівка, Тур’я, Осоївка та Сеньківка.

Разом із тим, під бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, терористи завдали дев’ять авіаударів — скинули 15 КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке та Малі Проходи. Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти тричі безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку противник також намагався три рази штурмувати позиції наших військ неподалік Берестового. Всі ворожі атаки було відбито українськими захисниками.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 10 атак поблизу Макіївки, Греківки та Невського. Сім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще три — тривають. Ситуація контрольована.

Ворог активізувався на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка, Спірне, Верхньокам’янське, Виїмка та Роздолівка. Сили оборони України стійко стримують ворога. Наразі відбито дев’ять атак окупантів, ще дві — тривають.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурми позицій нашого війська поблизу Григорівки, Іванівського та Часового Яру. Два бої завершено, ще два — тривають.

На Торецькому напрямку відбулося 15 ворожих атак у районі Північного, Торецька та Нью-Йорка. Оборонцями української землі відбито 14 атак противника, ще одне боєзіткнення продовжується.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка, Новоселівка Перша, Карлівка, Прогрес та Юр’ївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, 12 боїв — ще точаться. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються два бої на Курахівському напрямку, поблизу Невельського та Красногорівки. Ще чотири ворожі атаки українські захисники відбили у районі Дальнього, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили три штурми росіян неподалік Урожайного та Макарівки. На даний момент триває бій у районі Водяного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти зазнали невдачі поблизу населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції наших військ. Одна атака була безуспішною у районі Роботиного, ще одна — продовжується неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито дві ворожі атаки в районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні, і буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні.

Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 петріотів і десятки інших систем ППО, сьогодні – рішення по літаках. Будуть зараз і дві нові безпекові угоди".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!