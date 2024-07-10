Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 9 липня 2024 року.

Завершилася 867 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Наступного опалювального сезону жителі трьох областей (Харківщина, Донеччина та Сумщина) зможуть не сплачувати за одну комунальну послугу – газопостачання. Проєкт відповідної постанови розробляється.

- Нові докази, які підтверджують, що росія ударила по Охматдиту ракетою Х-101 отримала СБУ. Зокрема, на місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети Х-101.

- "Більше 400 тисяч повідомлень щодо розшуку ухилянтів від ТЦК з початку війни", — Міноборони.

- "Пряме та цілеспрямоване влучання ракети рф в Охматдит — такі висновки зробили в моніторинговій місії ООН", — пише AFP.

- "Ми працюємо, щоб отримати дозвіл від США бити по аеродромах на території рф" — Кулеба.

- Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у Києві. Внаслідок обстрілу загинули 33 особи, з них 4 дитини. 121 людина постраждала, серед них 10 дітей. 11 людей було врятовано.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Від початку доби відбулося 128 бойових зіткнень. Противник завдав три ракетні удари (із застосуванням шести ракет), 56 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 78 КАБів) та 419 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2932 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння.

На Харківському напрямку російські окупанти шість разів намагались штурмувати оборонні рубежі в районі Вовчанська, Стариці та Липців. Ситуація під контролем наших військ. За інформацією на даний час, нашими воїнами на даному напрямку ліквідовано 44 окупанта, три артилерійські системи, бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної техніки, 20 БпЛА. Також противник втратив пораненими 78 військовослужбовців, пошкоджено один його засіб ППО, дві артилерійські системи, чотири одиниці спеціальної та автомобільної техніки.

Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Успішно відбито п’ять штурмових дій поблизу населених пунктів Берестове та Піщане. Неподалік Синьківки продовжуються чотири боєзіткнення. Ще одна атака триває поблизу Берестового.

На Лиманському напрямку російські війська вчинили 16 атакувальних спроб поблизу Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Триває три атаки в районі Макіївки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку агресор провів п’ять штурмових дій. Локації бойових зіткнень в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. Усі намагання ворога були безуспішні.

На Краматорському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника поблизу Часового Яру, Григорівки та Андріївки. Два боєзіткнення ще не закінчені.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися 14 разів вклинитися в наші оборонні рубежі біля населених пунктів Північне, Південне та Нью-Йорк. Відбито 11 атак, три — ще тривають. За попередніми підрахунками втрати ворога складають понад 60 осіб особового складу та дві артилерійські системи.

Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку. Тут, від початку доби, відбувалося 40 штурмових дій росіян. Триває відбиття семи атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Новоселівка Перша, Євгенівка. Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку. Втрати противника з початку доби в особовому складі тут становлять: безповоротними — 99 окупантів; санітарними — 175. Знищено дві гармати, міномет та вісім одиниць автомобільної техніки. Серед пошкодженої техніки ворога — дві гаубиці 2А65 "Мста-Б", два 120-мм міномета, бойова броньована машина та дві одиниці автомобільної техніки.

На Курахівському напрямку загарбники намагалися 11 разів просунутися в районах населених пунктів Нетайлове, Костянтинівка, Красногорівка та Парасковіївка, однак — безуспішно. Триває два боєзіткнення поблизу Нейталового.

На Времівському напрямку відбувалося дев’ять ворожих атак в районах Водяного й Урожайного. П’ять штурмових дій ворога ще тривають. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивали чотири атаки противника в напрямку Гуляйполя. Три з них завершились, ще одна — триває.

На Оріхівському напрямку зазнали невдачі три спроби противника просунутись вперед біля Малої Токмачки та Новоандріївки. Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ.

Окремо варто відзначити воїнів 66 окремої механізованої бригада імені князя Мстислава Хороброго, які мужньо тримають позиції та вміло відбивають ворожі атаки.

Знищуємо ворога та наближаємо Перемогу! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Зараз – Вашингтон. Сьогодні починається саміт НАТО. Б’ємося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде. Б’ємося за більшу кількість літаків. F-16. Боремось, щоб були. Б’ємося за додаткові гарантії безпеки для України – а це зброя й фінанси, політична підтримка. Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи – те, що зміцнить наших воїнів. Ми робимо й завжди будемо робити все, щоб російський терор програв. І це треба не лише нашій державі – це всім потрібно, буквально кожному партнеру, всім народам.

Охматдит ми відновимо. З Кабміном я на звʼязку. Є перше рішення – 100 мільйонів гривень на підтримку Охматдиту. Буде ще 300 мільйонів. Будуть і інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини, і Донеччини – усіх обов’язково підтримаємо. Всім дітям, усім сім’ям – усім, хто постраждав, допоможемо".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!