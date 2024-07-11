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Колумбійцям протистоятимуть чинні переможці турніру.

Головний тренер збірної Колумбії Нестор Лоренсо, який є аргентинцем, прокоментував майбутній фінал Кубка Америки проти Аргентини.

"Ми будемо старатись. Колумбія завжди грала на перемогу.

Аргентина – найкраща збірна світу, чемпіон світу, чинний володар Кубка Америки, але ми будемо старатись

Я протистоятиму гравцям, яких знаю всю свою кар'єру", – зазначив Нестор Лоренсо в коментарі Caracol.

Фінал Кубка Америки між Аргентиною та Колумбією відбудеться 15 липня о 3:00 за Києвом.