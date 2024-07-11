Україна

Це третя контрольна гра для команди Маріно Пушича на зборах.

Сьогодні, 11 липня, відбудеться товариський матч, у якому зустрінуться донецький Шахтар та сербська Бачка Топола.

Для команди Маріно Пушича це буде третя гра на навчально-тренувальних зборах у Словенії перед стартом нового сезону. Перша гра була проти Сараєво (4:1), а друга з Хайдуком (1:1).

Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Бачка Топола:

За підсумками минулого сезону Бачка Топола посіла третє місце у чемпіонаті Сербії та зіграє у кваліфікації Ліги Європи.