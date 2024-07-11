Це третя контрольна гра для команди Маріно Пушича на зборах.
Гравці Шахтаря, ФК Шахтар
11 липня 2024, 16:43
Сьогодні, 11 липня, відбудеться товариський матч, у якому зустрінуться донецький Шахтар та сербська Бачка Топола.
Для команди Маріно Пушича це буде третя гра на навчально-тренувальних зборах у Словенії перед стартом нового сезону. Перша гра була проти Сараєво (4:1), а друга з Хайдуком (1:1).
Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Бачка Топола:
За підсумками минулого сезону Бачка Топола посіла третє місце у чемпіонаті Сербії та зіграє у кваліфікації Ліги Європи.