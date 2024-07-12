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Португалець може надовго затриматися у Саудівській Аравії.

Саудівський Ан-Наср розпочав переговорний процес із 39-річним португальським нападником команди Кріштіану Роналду про продовження контракту до 2026 року. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, пролонгація трудової угоди до 2026 року підвищить шанси Роналду на потрапляння до заявки збірної Португалії на чемпіонат світу-2026. Крім того, наявність португальського нападника в чемпіонаті Саудівської Аравії підвищує цінність ліги під час обговорення нового пакета телевізійних прав.

Нагадаємо, чинний контракт 39-річної зірки з саудівським клубом розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср 45 матчів, забив 44 голи та віддав 13 результативних передач.