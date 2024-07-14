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Наступного тижня "синьо-жовтим" протистоятиме парагвайська команда.

У рамках підготовки до Олімпіади-2024 збірна України U-23 зустрілася у Франції з однолітками зі збірної Єгипту.

Відкрити рахунок у товариському матчі вдалося новачку київського Динамо Брагару. Втримати мінімальну перевагу "синьо-жовті" не зуміли. Ближче до завершення протистояння Катта відновив паритет.

Україна — Єгипет 1:1

Голи: Брагару, 12 — Катта, 80

Україна: Фесюн (Єрмаков, 46), Мартинюк, Таловєров, Салюк (Павлюк, 58), Крупський, Рубчинський (Сігеєв, 58), Михайленко (Очеретько, 58), Криськів, Хлань (Шулянський, 58), Брагару (Велетень, 58), Сікан

Попередження: Брагару, Таловєров

У четвер, 18 липня, колектив Руслана Ротаня зустрінеться з олімпійською збірною Парагваю.

Календар України на ОІ-2024 у Франції:

24 липня. Ірак – Україна (20:00, Ліон)

27 липня. Україна – Марокко (18:00, Сент-Етьєн)

30 липня. Україна – Аргентина (18:00, Ліон)