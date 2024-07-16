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Дивіться онлайн-трансляцію матчу жіночого відбіркового циклу чемпіонату Європи.

Сьогодні, 16 липня, відбудеться матч заключного туру відбіркового циклу жіночого Євро-2025, у якому збірна України зіграє проти Хорватії.

Поєдинок пройде у столиці Північної Македонії, Скоп’є, на стадіоні тренувального центру місцевої федерації футболу. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Україна — Хорватія:

Нагадаємо, Україна гарантувала собі участь у плей-оф відбору, але залишилося з'ясувати, з якого місця вона туди потрапить. Перемога у Скоп'є виведе "синьо-жовтих" на другу позицію в групі.