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Україна двічі зіграла внічию з Уельсом.

Жіноча збірна України у матчі четвертого туру відбіркового етапу Євро-2025 зіграла внічию з Уельсом. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Валлійські футболісти володіли перевагою у першому таймі, але на 34 хвилині українки вийшли вперед зусиллями Калініної.

Потім на 74 хвилині Бартон заробила пенальті і сама його реалізувала, зрівнявши цифри на табло, а через три хвилини Фішлок забила класним дальнім ударом.

Проте останнє слово було за українками, коли на восьмій компенсованій хвилині Козлова замкнула подачу з правого флангу.

Таким чином Україна двічі зіграла внічию з Уельсом. Після чотирьох турів Україна посідає третє місце у групі, набравши п'ять очок. Попереду Хорватія (9) та Уельс (8). Косово йде останнім – нуль балів.

Свій наступний матч Україна проведе проти Косова. Гра відбудеться 12 липня.

Україна — Уельс 2:2

Голи: Калініна, 34, Козлова, 90+8 — Бартон, 74 (пен), Фішлок, 77.

Україна: Келюшик, Петрик, Апанащенко (к), Шматко, Басанська, Семків, Андрухів (Козлова, 85), Калініна (Панцулая, 76), Хімич, Овдійчук (Малахова, 85), Кравчук (Глущенко, 63).

Уельс: Кларк, К. Джонс (Макатір, 68), Ледд (к), Еванс, Джоєл (Вудхем, 68), Голланд, Інгл, Роув, Джеймс, Фішлок, Бартон (Робертс, 85). Тренер: Ріан Вілкінсон.

Попереджена: Голланд.