Відбірковий турнір пройде у грузинському Батумі.
Став відомий календар матчів збірної України, яка виступить у Дивізіоні В у рамках відбіркового етапу Євроліги-2024.
Матчі відбірного турніру відбудуться у грузинському Батумі з 17 по 21 липня.
Нагадаємо, суперниками України будуть ОАЕ, Саудівська Аравія та Ліван. В іншій групі зіграють Грузія, Латвія та Угорщина.
Календар матчів збірної України
17.07. Ліван — Україна 19:30
18.07. Україна — Саудівська Аравія 19:30
19.07. Україна — ОАЕ. 18:00
Півфінальні матчі відбудуться у суботу, а в неділю фінал та поєдинки за остаточні позиції.
Також додамо, що переможець турніру отримає путівку до Дивізіону А.
Склад збірної України з пляжного футболу
Воротарі: Андрій Неруш (Чемпіон 2023), Олександр Пославський (Альтернатива).
Польові гравці: Ігор Левченко (Чемпіон 2023), Олександр Корнійчук, Олег Зборовський, Андрій Пашко (усі — Альтернатива), Ярослав Заворотний, Максим Войток, Дмитро Войтенко, Андрій Потапов (усі — Гріффін), Юрій Щериця (ФК Скайап), Олег Щитник (NS Beachsoccer).