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Відбірковий турнір пройде у грузинському Батумі.

Став відомий календар матчів збірної України, яка виступить у Дивізіоні В у рамках відбіркового етапу Євроліги-2024.

Матчі відбірного турніру відбудуться у грузинському Батумі з 17 по 21 липня.

Нагадаємо, суперниками України будуть ОАЕ, Саудівська Аравія та Ліван. В іншій групі зіграють Грузія, Латвія та Угорщина.

Календар матчів збірної України

17.07. Ліван — Україна 19:30

18.07. Україна — Саудівська Аравія 19:30

19.07. Україна — ОАЕ. 18:00

Півфінальні матчі відбудуться у суботу, а в неділю фінал та поєдинки за остаточні позиції.

Також додамо, що переможець турніру отримає путівку до Дивізіону А.

Склад збірної України з пляжного футболу

Воротарі: Андрій Неруш (Чемпіон 2023), Олександр Пославський (Альтернатива).

Польові гравці: Ігор Левченко (Чемпіон 2023), Олександр Корнійчук, Олег Зборовський, Андрій Пашко (усі — Альтернатива), Ярослав Заворотний, Максим Войток, Дмитро Войтенко, Андрій Потапов (усі — Гріффін), Юрій Щериця (ФК Скайап), Олег Щитник (NS Beachsoccer).