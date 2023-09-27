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"Синьо-жовті" вкотре залишилися без турніру, в який заслужено вибороли путівку.

Збірна України з пляжного футболу не зіграє на чемпіонаті світу, який пройде з 15 по 24 лютого в ОАЕ. Про це повідомляє прес-служба АПФУ.

Команда Миколи Костенка та Олександра Корнійчука здобула одну з чотирьох путівок на турнір від Європи, але на світову першість у Дубаї також кваліфікувалася збірна білорусі.

АПФУ та УАФ зверталися до ФІФА та BSWW із проханням усунути білорусь від турніру, тому що країна є спільником країни-терориста росії у війні проти України.

Тим не менш, чиновники відмовилися це робити, як і відкинули пропозицію, щоб білоруси виступали без логотипів і своїх національних символів.

"Виконуючи Наказ №4435 Міністерства молоді та спорту України від 26 липня 2023 року, який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях, де також виступають спортсмени/команди, які представляють російську федерацію та республіку білорусь, збірна України з пляжного футболу не зіграє на чемпіонаті світу 2024 року в ОАЕ", — йдеться у заяві АПФУ.

Раніше УАФ виступила з заявою щодо рішення УЄФА допустити російські команди до міжнародних змагань.