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Перемогу "синьо-жовтим" принесли забиті м'ячі у виконанні Катерини Корсун та Роксолани Кравчук.

У заключному матчі відбірного етапу Євро-2025 збірна України здобула перемогу над Хорватією з рахунком 2:0.

Перемогу "синьо-жовтим" принесли забиті м'ячі у виконанні Катерини Корсун та Роксолани Кравчук.

Таким чином, Україна набрала 11 очок і посіла друге місце у групі, що вивело її до наступного раунду відбору чемпіонату Європи. Перше місце у збірної Уельсу (14), яка обіграла Косово (2:0), а Хорватія стала третьою (9).

Україна — Хорватія 2:0

Голи: Корсун, 31, Кравчук, 35.

Україна: Келюшик, Корсун, Апанащенко (Котик, 90+2), Шматко, Басанська, Петрик (Молодюк, 75), Хімич, Андрухів, Овдійчук (Глущенко, 74), Калініна (Семків, 68), Кравчук (Козлова, 46).

Хорватія: Бачич, Єленчич, Врачевич, Невркла, Дулчич (Орчич, 62), Крзнарич, Сліпчевич (Люштіна, 46), Мікуліца (Лойна, 46), Лубіна, Маркович, Пезель (Чаневац, 46).

Попереджені: Кравчук, Глущенко — Крзнарич, Дулчич.