Клуб вирішив не гнатись за відвертими топами серед голкіперів.
Бенто Матеус, Getty Images
17 липня 2024, 08:42
Аравійський Ан-Наср вирішив супроводити це літнє трансферне вікно пошуками нового воротаря.
Серед основних кандидатів на перехід було троє голкіперів, і всі вони є бразильцями — Едерсон із Манчестер Сіті, Аліссон із Ліверпуля та менш відомий європейському загалу Бенто Матеус Крепські з Атлетіко Паранаенсе.
У підсумку, перемовини з "червоними" так і не почались, "містяни" проігнорували ультиматум Ан-Насра, а ось бразильський клуб виявився більш охочим до діалогу.
Це й стало вирішальним у питанні досягнення домовленості.
18 млн євро — саме стільки заплатить Ан-Наср за цей перехід, а гравець отримуватиме 6 млн євро на сезон.
Повідомляється, що великий внесок у досягнення домовленості поміж Бенто та Ан-Насром зробив його співгромадянин Алекс Теллес.
У цьому сезоні бразильського футболу на рахунку Бенто 27 матчів, 16 пропущених м’ячів та 14 "сухих" ігор.