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Клуб вирішив не гнатись за відвертими топами серед голкіперів.

Аравійський Ан-Наср вирішив супроводити це літнє трансферне вікно пошуками нового воротаря.

Серед основних кандидатів на перехід було троє голкіперів, і всі вони є бразильцями — Едерсон із Манчестер Сіті, Аліссон із Ліверпуля та менш відомий європейському загалу Бенто Матеус Крепські з Атлетіко Паранаенсе.

У підсумку, перемовини з "червоними" так і не почались, "містяни" проігнорували ультиматум Ан-Насра, а ось бразильський клуб виявився більш охочим до діалогу.

Це й стало вирішальним у питанні досягнення домовленості.

18 млн євро — саме стільки заплатить Ан-Наср за цей перехід, а гравець отримуватиме 6 млн євро на сезон.

Повідомляється, що великий внесок у досягнення домовленості поміж Бенто та Ан-Насром зробив його співгромадянин Алекс Теллес.

У цьому сезоні бразильського футболу на рахунку Бенто 27 матчів, 16 пропущених м’ячів та 14 "сухих" ігор.