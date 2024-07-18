У Саудівській Аравії точно не залишиться.
Іван Ракітич, Getty Images
18 липня 2024, 10:34
Напередодні стало відомо, що хорватському центральному півзахиснику Івану Ракітичу всього за пів року набридло грати в Саудівській Аравії за місцевий Аш-Шабаб, тому він попросив клуб про дострокове завершення дії чинного контракту.
І допоки реакція аравійців на це прохання футболіста залишається невідомою, сам 36-річний виконавець уже визначився з наступним клубом.
Ще ніколи в своїй професійній кар’єрі Ракітич не виступав на батьківщині, бо його дитинство промайнуло в Швейцарії, тому він наприкінці виступів на високому рівні вирішив надолужити цей момент.
Хайдук Спліт, куди вже перебрались Нікола Калінич на посаду спортивного директора, Іван Перішич у якості чинного футболіста та Дженнаро Гаттузо в ролі головного тренера, стане майбутнім клубом Івана.
Уже досягнуто домовленість про дворічний контракт для хорвата.
Іван відіграв за Аш-Шабаб 8 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.