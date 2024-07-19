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Термін угоди з 37-річним футболістом розрахований до кінця сезону-2024/25.

Селтік на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з голкіпером Каспером Шмейхелем.

Термін угоди з 37-річним футболістом розрахований до кінця сезону-2024/25.

Останнім клубом Каспера був Андерлехт, за який він виступав із вересня 2021 року.

Минулого сезону Шмейхель провів 32 матчі, з яких вісім на нуль при 33 пропущених м'ячах.

За підсумками минулої кампанії Селтік став чемпіоном Шотландії та зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів.