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Мортен Вігхорст тимчасово стане тренером національної команди.

Данський футбольний союз на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера збірної Каспера Юльманна.

Сторони вирішили не продовжувати контракт після виступу на Євро-2024, де Данія пройшла до 1/8 фіналу, де поступилася Німеччині (0:2).

Також зазначається, що Юльманн визнав, що національна команда потребує нової енергії, тому збірній потрібні зміни.

Тимчасово збірну Данії очолив Мортен Вігхорст, який виконуватиме нові обов'язки до кінця року. За цей період данці проведуть кілька матчів у Лізі націй.

Юльманн очолював Данію із серпня 2020 року. За цей час збірна провела 54 матчі, з яких 32 перемоги, вісім нічиїх та 14 поразок. Різниця м'ячів – 100:46.