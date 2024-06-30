Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 29 червня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Німеччини у напруженому поєдинку, який зупинявся через грози, обіграла Данію (2:0).

Рахунок у матчі було відкрито на 54 хвилині зусиллями Кая Гаверца, який реалізував пенальті, незважаючи на те, що Каспер Шмейхель вгадав напрямок польоту м'яча.

Потім на 69 хвилині Джамал Мусіала завершив стрімку контратаку, пробивши точно у дальній кут.

Таким чином, Німеччина вийшла до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти переможця пари Іспанія – Грузія.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Німеччина — Данія у рамках 1/8 фіналу Євро-2024:

Німеччина — Данія 2:0

Голи: Гаверц, 54 (пен), Мусіала, 69.

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Раум (Генріхс, 80) — Андріх (Джан, 65), Кроос — Сане (Антон, 88), Гюндоган (Фюллькруг, 66), Мусіала (Вірц, 80) — Гаверц.

Данія: Шмейхель — Андерсен, Вестергор, Крістенсен — Ба (Брун Ларсен, 79), Ділейні (Нергор, 70), Гейб'єрг, Меле — Сков Ольсен (Поульсен, 70), Гойлунн (Вінд, 81), Еріксен (Крістіансен, 81).

Попередження: Меле, Андерсен.