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Подробиці угоди не розголошуються.

Колишній захисник Дніпра-1 Яніс Амаш підписав контракт із алжирським клубом Оран.

Деталі угоди із 25-річним алжирцем не розголошуються.

Нагадаємо, Амаш перейшов у Дніпро-1 у 2022 році, але потім у 2023 року практично в односторонньому порядку розірвав контракт. У складі дніпрян він провів 19 матчів, забив три м'ячі та віддав п'ять асистів.

На початку 2024 року Амаш перебрався в Ароку, де зіграв час лише два матчі, провівши на полі 41 хвилину.