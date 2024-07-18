Україна

До старту сезону залишається менше місяця, а УПЛ ще не знає остаточного списку учасників чемпіонату.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті опублікувала відповідь для УПЛ щодо ситуації з Дніпром-1 напередодні старту нового сезону.

"Відповідно до Договору між УАФ та УПЛ про організацію та проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів УПЛ, УАФ делеговано УПЛ повноваження з організації та проведення змагань з футболу серед команд клубів УПЛ, зокрема, чемпіонату України. Серед делегованих УПЛ прав та обов’язків передбачено здійснення безпосередньої організації, проведення та оперативного управління змаганнями, а також провадження заявки (допуску) команд для участі у змаганнях УПЛ.

З Вашого листа вбачається, що СК Дніпро-1 не виконав положення Регламенту проведення змагань УПЛ у частині оформлення у встановлені Дирекцією УПЛ строки заявкової документації на участь у змаганнях та сплати частини річного заявкового грошового внеску на сезон-2024/25, затвердженого Загальними зборами УПЛ. Також у Вашому листі зазначається, що клуб позбавлений права реєструвати нових футболістів та не відповідає на листи УПЛ із запитами щодо ситуації, яка склалася у клубі.

Відповідно до Вашого листа, проаналізувавши дану інформацію, клуби ініціювали винесення на розгляд УАФ питання стосовно проведення відповідних процедурних дій щодо відкликання у СК Дніпро-1 атестату на отримання допуску до клубних змагань УПЛ сезону-2024/25.

З огляду на це, повідомляємо Вам про наступне.

СК Дніпро-1 як претендент на отримання атестату УАФ та ліцензії УЄФА згідно з процедурою та основним процесом атестації (ліцензування) надав УАФ усю необхідну документацію, що стосується встановлення факту дотримання мінімальних вимог із правових, спортивних, інфраструктурних, кадрово-адміністративних, фінансових критеріїв, а також критеріїв футбольної соціальної відповідальності, у тому числі — додаткову інформацію для прийняття директивним органом ґрунтовного рішення в контексті дотримання клубом критеріїв регламентів.

Зауважимо, що на момент прийняття рішення СК Дніпро-1 задекларував наявність простроченої кредиторської заборгованості перед іноземними футболістами/клубами в результаті контрактних (трансферних) зобов’язань, яка виникла у зв’язку із неможливістю отримати від інших сторін трансферних угод всіх необхідних документів для здійснення валютних платежів згідно із законодавством України в умовах дії воєнного стану. Достовірність такої інформації було підтверджено аудиторською фірмою у звіті незалежного аудитора до річної фінансової звітності за 2023 рік.

Також, враховуючи вимоги клубного моніторингу, СК Дніпро-1 систематично повідомляв УЄФА про поточний стан за зобов’язаннями, що виникли у клубу, та про складнощі із операціями за міжнародними розрахунками — валютними обмеженнями, що встановлені законодавством в умовах дії воєнного стану.

Додатково листом від 03.06.2024 СК Дніпро-1 повідомив про свою здатність продовжувати майбутню діяльність, пов’язану з участю команди у клубних змаганнях з футболу сезону-2024/25, а також повідомив, що не знаходиться в стані банкрутства й не має ні наміру, ні потреби ліквідуватися, припинити статутну діяльність, в тому числі про відсутність істотних економічних подій, характер яких міг би мати негативний вплив на платоспроможність клубу в контексті безперервної діяльності, та інші відомості про можливість виконання клубом власних зобов’язань своєчасно.

Станом на сьогодні до УАФ не надходили звернення від СК Дніпро-1 або УЄФА стосовно будь-якої події, яка могла відбутися після подання документації з атестації/ліцензування та яка могла б являти собою значну зміну відносно раніше наданої інформації або умову великої економічної важливості. Також повідомляємо, що факт наявності заборони на реєстрацію нових футболістів не є порушенням, а тому не вбачається можливою підставою для відмови у видачі атестату або його відкликання. Додатково інформуємо, що станом на сьогодні відповідно до даних Інформаційно-аналітичної бази УАФ за СК Дніпро-1 зареєстрована достатня кількість гравців для участі у змаганнях.

Таким чином, беручи до уваги інформацію, наявну в УАФ та отриману у Вашому листі, повідомляємо, що підстави для розгляду питання відкликання атестату на отримання допуску СК Дніпро-1 до клубних змагань УПЛ сезону-2024/25 станом на сьогодні відсутні.

Натомість звертаємо Вашу увагу на необхідність виконання зобов’язань, переданих УПЛ в рамках вищезазначеного Договору про організацію та проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів УПЛ.

Відповідно до ч. 3 ст. 10 Статуту ОПФКУ Прем’єр-Ліга, учасник може бути виключений зі складу УПЛ у разі істотних порушень статутних та регламентних норм і рішень УПЛ, УАФ, УЄФА та ФІФА, у тому числі у разі неналежного виконання обов’язків або фінансових зобов’язань (у тому числі внески й інші платежі у порядку та розмірах, встановлених загальними зборами), або у разі перешкоджання своїми діями або бездіяльністю функціонуванню УПЛ та її учасників.

Враховуючи вищевикладене, повідомляємо, що питання заявки (допуску) команд для участі у змаганнях та продовження членства у складі учасників змагань УПЛ належить до виключної компетенції УПЛ, тому звертаємося із проханням приймати подальші рішення з даного питання в межах компетенції УПЛ, передбаченої Статутом УПЛ, Договором про організацію та проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів УПЛ та регламентом змагань", — йдеться у листі УАФ.

Раніше повідомлялося, що сезон у Першій та Другій лігах розпочнеться разом з УПЛ.