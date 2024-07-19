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Одесити продовжили співпрацю з партнером.

Уже другий сезон поспіль партнерство з VBET Ukraine дає змогу одеському клубу не лише забезпечувати високий рівень тренувань та змагань для гравців, але й підтримувати розвиток молодих талантів, які є майбутнім нашого клубу та українського футболу загалом.

Нагадаємо, що на початку липня Черноморець представив команді нового тренера. Ним став Олександр Бабич, український футбольний тренер, колишній гравець дніпропетровського Дніпра, харківського Металіста, одеського Чорноморця та низки інших клубів. Наразі клуб готується до нового сезону в Українській Прем'єр-Лізі.

VBET Україна — основний партнер українського футболу. Компанія є титульним спонсором Української Прем’єр-ліги, Національної збірної України з футболу, жіночої збірної з футболу, Асоціації футзалу України, а також футбольних клубів Динамо (Київ), Чорноморець (Одеса), Верес (Рівне), ЛНЗ (Черкаси), Олександрія (Олександрія), Минай (Ужгород).

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