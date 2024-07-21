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Піски Саудівської Аравії зігрівали не довго.

Хорватський центральний півзахисник Іван Ракітич у якості вільного агента залишив андалузьку Севілью взимку цього року й подався до аравійського Аш-Шабаба.

Однак "східний роман" 36-річного виконавця був не надто тривалим.

Кількома днями раніше досвідчений хорват сповістив клуб про бажання повернутись до Європи, і представники Близького Сходу пішли на зустріч футболісту.

Наступний клуб Ракітича було відомо вже тоді — хорватський Хайдук Спліт, тоді як до цього Іван жодного разу не виступав на батьківщині на клубному рівні.

У підсумку, Хайдук оголосив про підписання контракту із зірковим виконавцем строком на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.

Іван відіграв за Аш-Шабаб 8 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.