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Керманич України U-19 прокоментував підготовку до Італії.

Збірна України U-19 завершить груповий етап чемпіонату Європи-2024 матчем проти Італії.

Україна U-19 — Італія U-19. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "синьо-жовтих" Дмитро Михайленко розповів про настрій у колективі.

"Синчук, будемо схрещувати пальці, іде на відновлення. Каже, що почувається добре. Сподіваємось, що все буде добре й у день гри. Але остаточно вже вирішимо після додаткових тестів.

Микола Огарков, швидше за все, на цю гру готуватися не буде. Решта гравців готові до бою й готові перемагати.

Не можна порівнювати наші поєдинки з Північною Ірландією, Норвегією й Італією. Якщо ми були трошки розчаровані, коли не забили в першій грі, то в другому матчі в нас уже не було таких шансів, і ми були в дуже складному становищі в першій половині поєдинку.

Перед грою проти Італії всі розуміють, що потрібно тільки перемагати, щоб потрапити до півфіналу. Тому нам треба вийти на поле з холодною головою, ризикувати і зробити все, щоб створювати моменти і в першому, і в другому таймі, мати баланс — дуже обережно зіграти в обороні, але й знаходити свої шанси в атаці.

Ми робимо акцент і на індивідуальних якостях італійців, і на командних. Італія — одна з тих команд, які стоять на цьому турнірі окремо від інших, бо в неї дуже якісні гравці, які можуть вирішити епізод за рахунок індивідуальних дій.

Можу виділити декількох виконавців. Це Пафунді, Камарда — молоді, але дуже талановиті. Уся група атаки в Італії дуже сильна.

Я не дивлюсь на турнірну таблицю. Там неважко все розрахувати. Тут усе зрозуміло. Нам важливо фокусуватися на власній грі й власних якостях та на тому, як ми їх можемо покращити за такий короткий час.

Мені дуже подобається настрій хлопців зараз, подобається, як вони спілкуються, як вони вірять у себе, кажуть, що в них хороші передчуття, що вони відчувають і впевненість, і сили, щоб перемогти. Це дуже важливо, без цього навіть не варто виходити на поле. Тільки віра, тільки впевненість дасть нам змогу перемогти.

Перш за все, це для мене велика відповідальність. Ти розумієш, що в цю хвилину ти представляєш усю країну, у якій іде війна, і за твоєю спиною багато вболівальників. І це додаткова мотивація.

А коли все починається, то тут усе дуже інтенсивно: ігри, теорія, хтось захворів, у когось травма... І вже немає часу думати про щось інше. Лише близько 12-ї ночі телефонуєш рідним, близьким. Дуже все швидко, дуже інтенсивно.

Це такий бліцтурнір, і важливо, щоб у першу чергу всі були здорові, весь час думаєш про це, про хлопців.

Але це дуже цікавий досвід, тому що всі живуть разом, ти всіх бачиш постійно, спілкуєшся з хлопцями, з тренерами інших команд, суперники бачать один одного. Це цікавий формат турніру.

Євро — це ярмарок. Учора ми дивилися матч Франції та Данії, й із 600 уболівальників на трибунах 50% були з блокнотами, із ноутбуками, щось записували. Це скаути, які дивляться на нову генерацію гравців. І це прекрасна можливість заявити про себе.

Щодо наших футболістів, я б не хотів когось виділяти. Є гравці, у яких дуже великий потенціал і які дуже близькі до дорослого футболу в першу чергу за своєю ментальністю. Вони всі талановиті, звичайно, але далі їх буде рухати характер та стабільна психіка.

Вони повинні чітко розуміти свою ціль, чого вони хочуть від кар’єри. Я впевнений, що тут є гравці, які скоро зможуть допомогти й національній збірній", — заявив український фахівець.

Матч Україна U-19 — Італія U-19 відбудеться 21 липня, о 21:00.