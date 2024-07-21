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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-19 у рамках групи A, у якому зіграють Україна та Італія.

Україна та Італія зіграють у третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 серед юнаків віком до 19 років у рамках квартету A на полі Інвер Парку в Ларні.

Дмитро Михайленко, після нічиєї проти Норвегії (0:0), залучив до стартового складу Єрмачкова до центру оборони, тоді як Синчук гратиме праворуч у півзахисті.

Бернардо Корраді, на тлі перемоги над Північною Ірландією (3:0), використав із перших хвилин Магро в рамці воріт, тоді як Маньї, Корраді та Паньюкко зіграють в захисті, Романо та Гардер долучаться до центральної вісі, а Ангеле, Ебоне та Сіа утворять трикутник атаки.

Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Мельниченко, Єрмачков, Михавко — Ващенко — Синчук, Кревсун, Гаджиєв, Маткевич — Пономаренко.

Запасні: Бакус, Дрозд, Дігтярь, Огарков, Обіная, Шевченко, Тутєров, Богданов, Цуканов.



Італія U-19: Магро — Маньї, Корраді, К’яродія, Паньюкко — Романо, Гардер, Ді Маджо — Ангеле — Ебоне, Сіа.