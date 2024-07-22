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Представник Зорі приєднався до збірної України U-23 у Ліоні.

Центральний захисник української олімпійської збірної Арсеній Батагов висловився щодо подальшої підготовки команди до турніру у Франції, передає офіційний сайт УАФ.

Збірна України U-23 прибула до Ліона після нічийного товариського матчу проти парагвайських однолітків (2:2). Саме там до колективу приєднався 22-річний Батагов.

"Уже встиг з усіма поспілкуватися — і з партнерами, і з тренерським штабом. Настрій дуже хороший, адже я довго чекав на прибуття до табору збірної. Готуємося до першого матчу на Олімпійських іграх. У готелі, де ми мешкаємо, розташувалися ще чотири команди. Таке собі олімпійське селище.

Учора відбулося перше тренування в Ліоні, і я бачу, що в плані фізичної підготовки мені наздоганяти не треба. Я готувався зі своєю командою, і тренування були важкими, тому я впевнений, що готовий.

На самих Олімпійських іграх хочеться пройти якомога далі. Коли ми цією командою були на Євро-2023, не надто вірили, що зайдемо так далеко. Але ми тут, і тому я хочу, щоб і на Олімпіаді ми створили якесь диво", — заявив представник луганської Зорі.

Календар України на ОІ-2024 у Франції:

24 липня. Ірак – Україна (20:00, Ліон)

27 липня. Україна – Марокко (18:00, Сент-Етьєн)

30 липня. Україна – Аргентина (18:00, Ліон)