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Свій наступний матч олімпійська збірна України проведе на Олімпіаді проти Іраку.

Олімпійська збірна України провела свій другий контрольний матч перед стартом на Олімпійських іграх у Парижі.

Суперником команди Руслана Ротаня став Парагвай, який також зіграє у Парижі. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 35 хвилині зусиллями Максима Хланя. Наприкінці першого тайму Парагвай отримав право на пенальті, але з одинадцятиметровим чудово впорався воротар "синьо-жовтих" Кіріл Фесюн.

Потім на початку другого тайму парагвайці ще раз пробивали пенальті і знову Фесюн зіграв вище за усілякі похвали, відбивши другий одинадцятиметровий удар.

Після цього українці зуміли забити другий м'яч зусиллями Олега Федора, але до кінця матчу Парагвай встиг зрівняти цифри на табло.

Свій наступний матч олімпійська збірна України проведе на Олімпіаді проти Іраку. Гра відбудеться 24 липня.