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Турнір у Франції розпочнеться вже за два дні, 24 липня.

Правий вінгер збірної України U-23 Владислав Велетень прокоментував перше тренування команди в Ліоні, передає офіційний сайт УАФ.

Вже в середу, 24 липня, "синьо-жовтим" у цьому місті протистоятиме олімпійська збірна Іраку.

"На першому тренуванні не було великого навантаження, ми відпрацьовували стандарти, а от завтра навантаження зростуть. Готуємося до стартового матчу, але свого першого суперника, збірну Іраку, ми ще не розбирали. Подивимось. Сподіваюся, будемо грати першим номером.

Я думаю, що всі хлопці підходять до турніру у своїй найкращій формі. Були невдалі дії в контрольних матчах, але ми їх розібрали. Добре, що це трапилося в спарингах, сподіваюся, надалі такого не буде", — сказав 21-річний представник ковалівського Колоса.

Календар України на ОІ-2024 у Франції:

24 липня. Ірак – Україна (20:00, Ліон)

27 липня. Україна – Марокко (18:00, Сент-Етьєн)

30 липня. Україна – Аргентина (18:00, Ліон)