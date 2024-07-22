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Керманич молодіжної збірної України прокоментував перемогу над Італією.

Напередодні молодіжна збірна України серед юнаків віком до 19 років здобула перемогу над Італією в заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2024 та вийшла до плей-оф із другого місця в квартеті A.

Після завершення гри головний тренер "синьо-жовтих" Дмитро Михайленко прокоментував виступ власної команди.

"Я був дуже спокійний упродовж матчу, тому що емоцій було й так дуже багато на полі. Хлопці були дуже схвильовані, і за рахунку 2:2 емоції переважали над здоровим глуздом. Тому я змусив себе заспокоїтися й стежив за грою. А що можна було змінити, ми змінили в перерві. У нас не все виходило.

Ми розуміли, що італійцям немає сенсу три матчі поспіль проводити тим самим складом, надто вони вже вийшли в півфінал і 25-го будуть грати на натуральному полі.

Ми бачили, що шість-сім гравців збірної Італії сьогодні працювали зранку в залі, тому все стало зрозуміло. Але я хочу зауважити, що так, у Італії є футболісти, які дуже впливають на гру, але й рівень тих виконавців, що сьогодні вийшли на матч, дуже високий.

На жаль, Маткевич, Пономаренко й Ващенко пропускають наступний поєдинок. Такі правила, і вони насправді доволі дивні. Тому що в нас пропускали два гравці перший матч, проти Північної Ірландії, яка жодного поєдинку не грала взагалі, а в нас рахувалися ігри й у кваліфікації, і в еліт-раунді. Але умови однакові для всіх...

Те, що ми виконали завдання вийти на чемпіонат світу й посіли друге місце в групі, — звичайно, для нас полегшення. Тому що якби ми посіли третє місце, нам було б дуже складно, враховуючи, що є дискваліфіковані та травмовані гравці.

На наступний матч ми вийдемо грати на повну потужність, але вже з відчуттям виконаної справи.

Нас дуже заряджала й підтримка тут, і підтримка з України, ми її дійсно відчували. Ми розуміли, що граємо за кожного українця. Це від щирого серця.

Я бачив матчі як збірної Франції, так і збірної Іспанії. Французи дуже сильні індивідуально, іспанці — більше командною грою. Мені здається, що ми вийдемо на Францію", — заявив український фахівець.

Наступний матч збірна України U-19 проведе 25 липня, о 21:00.