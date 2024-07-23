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В обох футболістів є пошкодження.

Нападники Інтер Маямі Ліонель Мессі та Луїс Суарес пропустять майбутній Матч усіх зірок MLS.

"Лео Мессі пропустить Матч усіх зірок через травму гомілкостопа, а Луїс Суарес, який нещодавно повернувся зі збірної, не зіграє в Матчі всіх зірок через дискомфорт у коліні.

Їхню готовність до суботнього матчу Кубка ліг оцінюватимуть по ходу їхнього відновлення", — ідеться в заяві Інтер Маямі.

Матч зірок MLS проти зірок чемпіонату Мексики відбудеться в ніч на 25 липня і розпочнеться о 03:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що президент Аргентини звільнив заступника міністра спорту, який закликав Мессі вибачитися перед французами.