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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 24 липня і розпочнеться о 16:00.

У рамках першого туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Аргентини та Марокко — представниками квартету В.

АРГЕНТИНА — МАРОККО

СЕРЕДА, 24 ЛИПНЯ, 16:00. ЖОФФРУА-ГІШАР СТЕДІУМ, СЕНТ-ЕТЬЄН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ)

На Олімпіаду у Франції аргентинці відібралися в ході участі в Передолімпійському турнірі КОНМЕБОЛ-2024. Перший груповий етап команда завершила в якості лідера свого квартету, обійшовши Парагвай, Чилі, Уругвай та Перу.

Фінальна стадія була для Аргентини непростою. Спочатку аргентинці втратили перемогу над Венесуелою на 90+10 хвилині, після чого ледь урятувалися від поразки Парагваю завдяки голу на 90+7. Доля виходу на Олімпійські ігри вирішувалася в матчі проти заклятого ворога — Бразилії.

До зустрічі бразильці підійшли з 3 очками, тоді як аргентинці мали лише 2. У підсумку, саме Аргентині вдалося здобути надважливі 3 залікових бали, які гарантували їй місце на турнірі у Франції.

Аргентина гратиме на ОІ вдесяте в історії. Найкращим результатом є "золото", здобуте двічі поспіль — в 2004 і 2008 роках.

На Олімпіаді аргентинцями опікуватиметься Хав'єр Маскерано. До заявки потрапили такі талановиті виконавці, як півзахисники Тьяго Альмада (Ботафого) та Клаудіо Ечеверрі (Рівер Плейт / Манчестер Сіті). В якості гравців поза віковим лімітом команду представлятимуть голкіпер Аякса Херонімо Рульї, захисник Бенфіки Ніколас Отаменді та нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Хав'єра Маскерано. Так, на перемогу Аргентини пропонується коефіцієнт 1,84, тоді як потенційний успіх Марокко оцінюється показником 4,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

Шлях до Франції марокканців теж був доволі напруженим. У 2023 році пройшов Кубок Африки серед команд U-23, який дозволив визначити три команди, які напряму вийдуть на ОІ. Саме Марокко випала честь приймати той турнір.

Груповий етап був для марокканців дуже вдалим. У матчах проти Гвінеї, Гани та Конго вони здобули максимальну кількість залікових балів, діставшись півфіналу плей-оф турніру.

Впоратися з Малі господарі Кубку Африки зуміли лише завдяки серії пенальті. У фіналі марокканцям протистояв Єгипет. Перемогу Марокко після нічиєї 1:1 в основний час приніс єдиний гол, забитий у додатковий.

Це восьмий випадок, коли марокканці братимуть участь в ОІ. Найкращим результатом є вихід із групи в 1972 році.

Головний тренер команди — ексгравець АЗ і Порту Тарік Сектіуї. В заявці марокканців можна відшукати захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі (поза віковим лімітом), а також екснападників Барселони Іліаса Ахомаша (Вільярреал) та Абде Еззальзулі (Бетіс). Загалом, більшість гравців цієї збірної виступає саме в Європі.

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