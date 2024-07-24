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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 24 липня і розпочнеться о 22:00.

У рамках першого туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Франції та США — представниками квартету А.

ФРАНЦІЯ — США

СЕРЕДА, 24 ЛИПНЯ, 22:00. МАРСЕЛЬ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЯЕЛЬ ФАЛЬКОН (АРГЕНТИНА)

Французи кваліфікувалися на турнір в якості країни-господарки, тож розповімо про їхню участь у ЧЄ-2023 серед команд U-21 поза контекстом відбору на Олімпіаду. На Євро французи опинилися посівши 1 місце в групі Н з Україною, Сербією, Фарерськими островами, Північною Македонією та Вірменією. "Ле Бле" в 10 матчах набрали 26 очок, тож від українців їх відділили лише 3 залікових бали.

У квартеті D фінальної частини турніру команда здобула 9 очок у 3 поєдинках зі Швейцарією, Італією та Норвегією. А вже в чвертьфіналі плей-оф Франція зазнала поразки від України, подарувавши нам путівку на ОІ.

Для Франції це буде 14-та участь у футбольному турнірі Олімпіади. Найкращим результатом є "золото", здобуте в 1984 році.

Всіх відомих і талановитих виконавців, які опинилися в заявці колективу легендарного Тьєррі Анрі, перерахувати буде непросто. Тут і нападник Баварії Майкл Олісе, і захисник РБ Лейпциг Кастелло Люкеба, і нападник Ліона Александр Ляказетт (поза віковим лімітом). Напевно, саме французів варто вважати головними фаворитами цього турніру.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Тьєррі Анрі є явними фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу Франції пропонується коефіцієнт 1,48, тоді як потенційний успіх США оцінюється показником 6,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,55.

США отримали путівку до Франції за підсумками Чемпіонату КОНКАКАФ-2022 серед команд U-20. У групі Е з Кубою, Канадою та Сент-Кіттс і Невіс американці набрали 7 з 9 можливих очок. В 1/8 фіналу плей-оф США розгромили Нікарагуа, а далі, у чвертьфіналі, здолали Коста-Рику. У півфіналі американці розібралися з Гондурасом, кваліфікувавшись на Олімпіаду.

США вдалося завершити турнір розгромною звитягою у фіналі. Суперник, а саме Домініканська Республіка, отримав у свої ворота 6 голів, так і не зумівши нічим на них відповісти.

Ця участь в олімпійському футбольному турнірі буде для американців 17-ю. Найкращим результатом наразі є четверте місце в 1989 році.

Виділити в заявці команди Марко Мітровича варто півзахисника Вольфсбурга Кевіна Паредеса, дует півзахисників Венеції Таннера Тессманна та Джанлуку Бусіо, а також найкращого бомбардира Чемпіонату КОНКАКАФ-2022 (U-20) півзахисника Утрехта Пакстена Ааронсона. Серед більш досвідчених виконавців (поза віковим лімітом) — захисник Нешвілла Вокер Циммерманн і півзахисник Колорадо Репідс Джордже Міхайлович.

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