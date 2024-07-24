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Нова угода розрахована до грудня 2025 року.

Албанська федерація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із головним тренером збірної Сільвіньйо.

Нова угода з 50-річним бразильцем розрахована до грудня 2025 року.

На цей період перед фахівцем поставлено завдання відібратись на чемпіонат світу 2026 року.

Нагадаємо, Сілвіньйо очолив збірну Албанії у січні 2023 року та вивів команду на Євро-2024.

Албанія вилетіла після групового етапу, набравши одне очко. Разом із албанцями в одній групі були збірні Італії, Хорватії та Іспанії.