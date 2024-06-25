Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Луїса де ла Фуенте завершила груповий етап із максимально можливою кількістю балів.

Поступово наближаємось до завершення групового етапу чемпіонату Європи-2024 в Німеччині, а отже й напруга зростає відповідно. Ще й ці незрозумілі схеми з розподілом квоти для третіх місць у плей-оф вносять свої корективи. І боротьба в підсумку виходить дійсно шаленою, особливо в групах, де й без того був присутнім гарячий "південний" характер.

Як у квартеті B, наприклад, де лише збірна Іспанії за два попередні тури змогла собі щось гарантувати. І не просто "щось", а одразу першу сходинку турнірної таблиці, яка в перспективі може подарувати їй більш "легкого" суперника в 1/8 фіналу. А може й не подарувати, і не такі історії трапляються подекуди. А ось у суперників "Фурії Роха" за матчем останнього туру, збірної Албанії, був лише один досяжний сценарій — треба було перемагати явного фаворита, аби мати шанси бодай на третій рядок.

Луїс де ла Фуенте прогнозовано підіграв інтризі в цій історії, обравши на звітну гру, скажімо відверто, резервний склад. Проте там, де у Іспанії резерв, там у Албанії й основа може не дотягувати за рівнем виконавської майстерності, про що відверто казали й самі балканці перед грою. Тож і не дивно в підсумку, що матч тільки-но розпочався, а перевага гостей була вже помітною.

А швидкий м’яч у виконанні Феррана Торреса просто допоміг її додатково позначити. Ольмо виступив провідником передачі з власної половини від Лапорта далі на хід партнеру на правий фланг штрафного, а той одразу покотив у дальній кут. У тому епізоді всі ці розриви поміж зонами албанців, які ми спостерігали й раніше, дали про себе знати, а суперники цим скористались.

У подальшому за ходом гри тривала історія спроб Албанії покращити власне становище, але все одно все впиралось у здатність іспанців до командного футболу в будь-якому складі. Колектив де ла Фуенте знав, що йому робити на полі, і разом із тим знав, що будуть робити суперники, тож читав їх неначе відкриту книгу. Лише пару разів Раю змушували працювати на лінії дальні удари, проте до порятунку "орлів" було дуже далеко.

У підсумку збірна Албанії фінішувала з одним заліковим балом і залишила чемпіонат Європи-2024, а Іспанія набрала максимум із дев’яти можливих балів, тому з першої сходинки її ніхто не посунув.Албанія —0:1Торрес, 13Стракоша — Балліу, Джимсіті, Аєті, Мітай — Рамадані, Асллані — Асані (Асані, 81), Лачі (Беріша, 70), Байрамі (Ходжа, 70) — Манай (Броя, 58).Рая — Навас, Вівіан, Лапорт (Ле Норма, 46), Грімальдо — Субіменді, Меріно — Ферран Торрес (Ямал, 72), Ольмо, Оярсабаль (Фермін, 61) — Хоселу (Мората, 72).Попередження: Байрамі, Беріша — Вівіан