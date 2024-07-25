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Відбувся найвтішніший фінал юнацького чемпіонату Європи.

У найвтішнішому фіналі за п'яте та шосте місця на юнацькому чемпіонаті Європи (U-19) зустрічалися збірні Норвегії та Туреччини.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. Норвежці відкрили рахунок у матчі на 16 хвилині зусиллями Расмуса Гольтена. Однак на 81 хвилині турки зрівняли завдяки голу Ісака Вураля, який з'явився на полі лише трьома хвилинами раніше.

У додатковому часі голів не було, тому результат матчу вирішився у серії пенальті, де сильнішими виявились гравці збірної Норвегії з рахунком 10:9.

Таким чином, Норвегія посіла п'яте місце на Євро-2024, а Туреччина – шосте.

Також додамо, що сьогодні проходять півфінали і вже відомий перший фіналіст, яким стала Іспанія, яка обіграла Іалію (1:0). Другий фіналіст визначиться сьогодні у матчі Франція – Україна

Норвегія U-19 — Туреччина U-19 1:1 (після серії пенальті 10:9)

Голи: Холтен, 16 — Вураль, 81.

Норвегія U-19: Берсгейм — Андресен, Гарам (Еукленн, 120+2), Гольтен, Лофтеснес-Б'юне (Гонстад, 120+2) — Гелланн — Еустбе (Банг-Кіттельсен, 70), Гранос, Гернес (Рестен, 80), Фарос (Педерсен, 61) — Браут.

Туреччина U-19: Байрам — Базійгіт (Їлмаз, 46), Сарікая, Каялі, Тан (Бюльбюль, 46) — Серткая (Вураль, 78) — Дагдевірен (Демірджан, 46), Узун, Гезек — Барс (Ай, 106), Їлдірім.

Попередження: Гелланн — Узун, Їлмаз.