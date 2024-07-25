Відбувся перший півфінальний матч юнацького чемпіонату Європи.
Італія - Іспанія, Getty Images
25 липня 2024, 18:40
У першому півфінальному матчі юнацького Євро-2024 (U-19) збірна Іспанії у додатковому часі мінімально обіграла Італію з рахунком 1:0.
Перемогу іспанській збірній приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Поля Фортуні на 100 хвилині зустрічі.
Таким чином, Іспанія вийшла у фінал турніру, де зіграє проти переможця пари Франція – Україна
. Цей матч відбудеться сьогодні о 21:00 за Києвом.
Італія U-19 — Іспанія U-19 0:1
Гол: Фортуні, 100.
Італія U-19: Марін — Бартезагі (Сіа, 115), К'яродія, Мане, Манніні (Романо, 106) — Ді Маджо (Ангеле, 106), Ліпані (Гардер, 71), Чаммальїкелла (Маньї, 71) — Дзеролі — Пафунді, Каммарда (Ебоне, 85).
Іспанія U-19: Хіменес — Діас, Гасьоровскі, Сімо, Переа — Ернандес (Мелла, 55), Андрес, Белаїд (Сенхаджі, 102) — Діао (Фортуні, 55), Д. Родрігес (Х. Родрігес, 85), Браво.
Попередження: Каммарда, Манніні, Романо — Фортуні, Браво.