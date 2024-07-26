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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 липня 2024 року.

Завершилася 883 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Байден звернувся до нації, оголосивши про вихід із президентських перегонів", — Fox news.

- "рф може втратити 1,8 мільйона військовослужбовців, захопивши чотири області України за п’ять років", — начальник Генштабу Великої Британії Вокер.

- "Румунія рішуче засуджує дії рф", — так голова МЗС країни відреагувала на уламки російських шахедів.

- "НАТО не бачить "навмисного нападу" на Альянс у падінні Шахеда в Румунії", – Reuters.

- "Польща передала Україні 10 Міг-29", — Rzeczpospolita.

- "В Дніпрі затримано 18-річного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон", — Зеленський. Підозрюваний — Зінченко В'ячеслав, 2006 року народження. Він грав за МДЮСШ U-19 у Дніпрі.

- "Байден винен в цій війні. Я сказав Зеленському, що ми повинні все це закінчити", — Трамп коментує телефонну розмову із Зеленським.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Загалом від початку цієї доби відбулося 126 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України 66 авіаударів, скинувши 105 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 430 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська, Глибокого та Тихого. Сім боїв — завершено, ще два — тривають.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів проводив наступальні штурми біля Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Степової Новоселівки. Українські захисники відбили шість атак, ще дві — досі продовжуються.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу Макіївки та Невського, а також у районі Серебрянського лісу. Дев’ять атак — відбито, три — продовжуються.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили п’ять ворожих атак у районах Верхньокам’янського, Спірного та Миколаївки. Наразі триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем наших військ.

На Краматорському напрямку противник здійснив 13 наступальних дій поблизу Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Майського та Григорівки. Сили оборони відбили дев’ять атак, ще чотири — продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували українські війська біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. Сім боїв — завершено, ще одне боєзіткнення — триває.

Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, росіяни 31 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Воздвиженка, Новоолександрівка, Тимофіївка, Іванівка, Веселе, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Сили оборони відбили 18 атак, 13 — ще продовжуються. Ворог концентрує зусилля біля Новоолександрівки та Веселого. За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 201 окупант, 68 з них — безповоротно. Також знищено гармату 2А36 «Гіацинт-Б», п’ять БПЛА різних видів та 10 одиниць автотранспорту. Крім цього, пошкоджено артилерійську установку 2С1 «Гвоздика», гаубицю Д-30, міномет 2Б11 та дві одиниці автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Дванадцять атак — відбито, три — досі тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив 13 наступальних дій біля Костянтинівки, Водяного, Великої Новосілки та Роздольного. Наші захисники зупинили 10 ворожих штурмів, ще три бої — продовжуються.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки неподалік Малої Токмачки, Юрківки, Новоандріївки та Щербаків. У результаті боєзіткнень — зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій на лівобережжі Дніпра — також не мали успіху.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Була дуже детальна і тривала розмова з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Аналіз роботи міністерства та відповідних підприємств нашої оборонки – те, що досягнуте, і те, що заплановане. Хороші результати є.

Багато різних аспектів – і по нашій броньованій техніці, і щодо дронів, і по артилерії. Я вдячний кожному й кожній, хто працює в наших оборонних підприємствах, нашій оборонній індустрії. Відчутно, що галузь стає вже зовсім іншою – більш сильною, більш ефективною. Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально та помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення. Не лише кошти державного бюджету, але й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні.

Сьогодні ми визначились і з "Укроборонпромом", з нашими ракетниками щодо оновлених завдань. По багатьох напрямах маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки – постачання, що зростає.

Плюс по наших далекобійних дронах ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!