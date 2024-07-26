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Валентен Атангана став автором єдиного голу у півфінальному матчі.

Капітан та півзахисник збірної Франції Валентен Атангана прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі юнацького Євро-2024 (U-19) проти України (1:0).

"Це було дуже важко, адже нам протистояла сильна команда. Україна не здавалася. Нам було складно, тому що, незважаючи на володіння м'ячем, ми не могли атакувати їхній дуже глибокий захист.

Я дуже пишаюся тим, що вивів свою команду у фінал. Моя роль як капітана полягає в тому, щоб довести команду якомога далі, і саме це я і зробив", — наводить слова Атангана прес-служба УЄФА.

Раніше своїми думками після гри із Францією поділився головний тренер збірної України Дмитро Михайленко.