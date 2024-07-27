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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 27 липня і розпочнеться о 16:00.

У рамках другого туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Аргентини та Іраку — представниками квартету В.

АРГЕНТИНА — ІРАК

СУБОТА, 27 ЛИПНЯ, 16:00. ЛІОН СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКАС (НОРВЕГІЯ)

Аргентинці втретє поспіль стартували на груповому етапі Олімпіади з поразки. У 2016 році південноамериканська команда поступилася Португалії у Ріо-де-Жанейро (2:0), а в 2020-му зазнала ідентичної за рахунком невдачі з Австралією в Саппоро. В обох випадках Аргентина зі своєї групи вийти так і не зуміла.

Матч проти Марокко в першому турі, напевно, був якщо не найскандальнішим в історії футбольного турніру Олімпійських ігор, то точно одним із таких. Команда Хав'єра Маскерано програвала в два м'ячі, але зуміла спочатку скоротити своє відставання, а потім і відновити паритет аж на 90+16'. Поєдинок завершився з рахунком 2:2, але вже за кілька годин вирішальний гол Крістіана Медіни все ж вирішили скасувати, повернувши команди на поле для догравання 3 хвилин. Цього разу аргентинці врятуватися вже не встигли.

Якщо Аргентина не хоче ще раз опинитися поза плей-оф Олімпіади, їй необхідно забути про скандал у Сент-Етьєні та зосередитися на дуелі з Іраком, який хоч і очолює групу В, але на папері все ж є значно слабшим за аргентинців колективом.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Хав'єра Маскерано є явними фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу Аргентини пропонується коефіцієнт 1,37, тоді як потенційний успіх Іраку оцінюється показником 8,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,0.

Звитягу Іраку з рахунком 2:1 у матчі проти України цілком можна вважати головною несподіванкою першого туру. Коли ця країна була представлена на футбольному турнірі Олімпійських ігор минулого разу, а саме в 2016 році (Бразилія), їй удалося здобути 3 очки протягом усього групового етапу. Серія іракців без перемог на цій стадії тривала 4 поєдинки.

Тим не менш, навряд чи хтось вважатиме успіх Іраку в протистоянні з українцям закономірним. Команда Радхі Шенайшила поступилася підопічним Руслана Ротаня за більшістю статистичних показників, але це все одно не значить, що її не варто похвалити за достатню для здобуття 3 залікових балів ефективність.

Нічийний результат у матчі проти дуже вмотивованої Аргентини буде для іракців чималим досягненням. Шансів в азіатського колективу буде небагато, але він уже довів, що відсутність небезпечних моментів не є для нього проблемою в розрізі отримання очок.

ЗАЯВКИ КОМАНД