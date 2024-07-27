Інше

Завершилися перші два матчі другого туру групового етапу турніру у Франції.

У рамках другого туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 у Франції відбулися два поєдинки.

Команда Хав'єра Маскерано зуміла реабілітуватися після поразки від Марокко, набравши бажані 3 очки в протистоянні з Іраком. У першому таймі аргентинці та іракці обмінялися голами, а в другій половині номінальні господарі скерували у ворота свого суперника два м'ячі.

Аргентина — Ірак 3:1

Голи: Альмада, 13, Гонду, 62, Фернандес, 85 — Хуссейн, 45+4

Аргентина: Рульї — Гарсія (Лухан, 60), Ді Чезаре, Отаменді, Солер (Зенон, 60) — Альмада (Аміоне, 86), Фернандес, Ессе (Гонду, 60), Медіна — Бельтран (Сімеоне, 45+1), Альварес

Ірак: Х. Хасан — Саадун (Алі, 60), Амер, Тахсін, А. Хасан — Баєш (Абдель Амір, 75), К. Мохаммед (Саад, 86) — Н. Мохаммед (М. Мохаммед, 60), Джасім (Абдулла, 86), Амін — Хуссейн

Попередження: Гарсія, Гонду — Тахсін, Н. Мохаммед

Колектив Санті Денії зумів скористатися вилученням домініканця Едісона Аскони наприкінці першого тайму, здобувши звитягу з ідентичним рахунком.

Домініканська Республіка — Іспанія 1:3

Голи: Монтес де Ока, 38 — Ф. Лопес, 24, Баена, 55, Гутьєррес, 70

Домініканська Республіка: Бесль — Пухоль, де Лукас, Урбаес — Реєс (де Леон, 78), де ла Крус (Уренья, 59), Мершель (Баес, 90), Монтес де Ока, Лемер (Нуньєс, 59) — Лоренсо (Федеріко, 46), Аскона

Іспанія: Тенас — Санчес, Гарсія, Кубарсі (Пачеко, 66), Міранда (Гутьєррес, 66) — Ф. Лопес (Д. Лопес, 77), Барріос (Бернабе, 66), Баена (Турр'єнтес, 77) — Орос, Руїс, Гомес

Попередження: Урбаес — Кубарсі, Пачеко

Вилучення: Аскона, 45+1