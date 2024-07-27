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Україна U-23 в меншості вирвала перемогу над Марокко в компенсований час

Феноменальний ривок команди Руслана Ротаня тоді, коли сил уже не залишалось.

Україна U-23 — Марокко U-23, фото УАФ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Україна U-23 — Марокко U-23 2:1

Голи: Криськів, 22, Краснопір, 90+8 — Рахімі, 64 (пен.)



Україна U-23: Фесюн — Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк (Сич, 75) — Криськів (Таловєров, 65), Рубчинський, Михайленко — Хлань, Сікан (Краснопір, 65), Брагару (Очеретько, 65).



Марокко U-23: Ель Каджоуї — Хакімі, Ель Аззузі (Накаш, 87), Букамір (Кешта, 74), Ель-Уахді — Річардсон, Таргаллін, Ель-Ханнус — Еззалзулі, Рахімі (Моугуб, 87), Бен-Сегір (Ахомаш, 87).



Попередження: Сікан, Хлань, Рубчинський, Крупський, Сич — Хакімі



На 63-й хвилині був вилучений Володимир Салюк (Україна U-23) (грубе порушення).