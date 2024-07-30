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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 30 липня і розпочнеться о 18:00.

У рамках третього туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 України та Аргентини — представниками квартету В.

ВІВТОРОК, 30 ЛИПНЯ, 18:00. ЛІОН СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — БЕЙДА ДААН (МАВРИТАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ТА РЕГІОНАЛЬНИХ КАНАЛАХ СУСПІЛЬНОГО

Невдача в матчі першого туру проти Іраку, в якому "синьо-жовті" зазнали поразки з рахунком 2:1, все ж не зламала їх. У другому поєдинку, з Марокко, колектив Руслана Ротаня продемонстрував характер, вирвавши історичну перемогу (2:1) завдяки пізньому результативному удару Ігора Краснопіра, який з'явився на полі після виходу з лави запасних.

На жаль, єдина зміна в стартовому складі в порівнянні з дебютом на Олімпіаді лише викликала у вболівальників чергове дежавю. Тільки от якщо Максим Таловєров дозволив заробити пенальті іракцям, то Володимир Салюк пішов ще далі, не лише повторивши цей невдалий досвід із марокканцями, а ще й отримавши дискваліфікацію.

Після звитяги над Марокко та поразки Іраку від Аргентини, U-23 "синьо-жовтих" опинилася в ситуації, схожій на ту, в якій перебувала напередодні третього туру Євро-2024 в Німеччині головна українська національна команда. Всі команди квартету В мають по 3 очки, а вирішальний поєдинок Україна проводить із його фаворитом.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Хав'єра Маскерано є фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу Аргентини пропонується коефіцієнт 1.78, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 5.10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.05.

Аргентинцям під керівництвом Хав'єра Маскерано теж довелося оговтуватися від невдачі в першому турі. Скандальний матч проти Марокко міг завершитися результативною нічиєю з рахунком 2:2, але пізнє взяття воріт африканців південноамериканцями було скасовано, тож максимально можлива кількість залікових балів дісталася саме аутсайдеру того протистояння.

У другому турі Аргентина не без допомоги України опинилася на першому місці групи В, де всі й чекали побачити її. Поєдинок з Іраком, можливо, не був найкращим проявом потенціалу аргентинців, але вони все ж доволі спокійно здобули перемогу з рахунком 3:1, продемонструвавши хорошу ефективність біля воріт свого азіатського суперника.

Нагадаємо, що на двох попередніх групових етапах футбольних турнірів Олімпійських ігор (Бразилія-2016 і Японія-2021) Аргентина фінішувала третьою в своїх четвірках. В обох випадках вона набрала 4 очки і від путівки до плей-оф її відділили лише додаткові показники, тож зараз дворазовим золотим медалістам (Греція-2004 і Китай-2008) є що доводити.

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Фесюн (Шахтар) — Крупський (Ворскла), Таловєров (ЛАСК), Батагов (Зоря), Мартинюк (Олександрія) — Криськів (Шахтар), Рубчинський (Динамо), Михайленко (Динамо) — Хлань (Лехія), Сікан (Шахтар), Брагару (Динамо)

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