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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 30 липня і розпочнеться о 18:00.

У рамках третього туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Марокко та Іраку — представниками квартету В.

МАРОККО — ІРАК

ВІВТОРОК, 30 ЛИПНЯ, 18:00. НІЦЦА СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РАМОН АБАТТІ (БРАЗИЛІЯ)

Колектив Таріка Сектіуї отримав у першому турі значно більше очок, ніж очікувалося. Скандальний матч проти Аргентини все ж завершився звитягою марокканців із рахунком 2:1, а от уже в другому турі вони зазнали ідентичної поразки від України. Надто сильно намагаючись удруге поспіль здобути 3 очки африканці залишилися ні з чим.

Однак, навряд чи нинішнє турнірне положення в групі В є для Марокко дуже незручним. Сьогодні представник КАФ зустрінеться з аутсайдером квартету, тоді як головні конкуренти в боротьбі за місце в плей-оф гратимуть один проти одного. За певних обставин, марокканцям вистачить і нічийного результату, але є великі сумніви, що ця команда буде готова ризикнути вильотом із турніру.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Таріка Сектіуї є фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу Марокко пропонується коефіцієнт 1.53, тоді як потенційний успіх Іраку оцінюється показником 6.10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.40.

Іракці під керівництвом Шенайшила вже стрибнули вище голови, здобувши вольову перемогу над Україною (2:1) в першому турі. У другому ж Аргентина майже без проблем упоралася з представником АФК (3:1), внаслідок чого він опинився на останній сходинці турнірної таблиці квартету В. Отримання путівки до плей-оф цим колективом наразі виглядає дуже малоймовірним.

Ірак точно зможе дати бій Марокко, але сумнівно, що цього буде достатньо для виходу з групи. Нині найгіршій команді четвірки сьогодні вкрай потрібно здобути 3 очки. Іракці вже доводили свою спроможність досягати бажаного результату попри не найяскравішу гру, та чи дозволять марокканці зробити це ще раз — головне питання.

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