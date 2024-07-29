Найближчим часом угоду з українським форвардом буде оформлено офіційно.
Роман Яремчук, Getty Images
29 липня 2024, 14:24
Нападник Брюгге та збірної України Роман Яремчук найближчим часом стане гравцем грецького Олімпіакосу. Про це повідомляє журналіст Нікос Коткіс.
За його інформацією, 28-річний українець вже прибув до Греції для проходження медичного обстеження.
Угода з Романом буде розрахована на чотири роки. Сума трансферу становитиме близько 5 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
Також є інформація у ЗМІ, що Яремчук зароблятиме близько 1,5 млн євро за сезон, при цьому Трабзонспор пропонував йому 2,5 млн євро на рік.
Минулого сезону Яремчук провів 29 матчів у складі Валенсії на правах оренди. На його рахунку чотири забиті м'ячі.
За підсумками минулої кампанії Олімпіакос посів третє місце у чемпіонаті Греції та виграв Лігу конференцій.