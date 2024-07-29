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Найближчим часом угоду з українським форвардом буде оформлено офіційно.

Нападник Брюгге та збірної України Роман Яремчук найближчим часом стане гравцем грецького Олімпіакосу. Про це повідомляє журналіст Нікос Коткіс.

За його інформацією, 28-річний українець вже прибув до Греції для проходження медичного обстеження.

Угода з Романом буде розрахована на чотири роки. Сума трансферу становитиме близько 5 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Ο Roman #Yaremchuk έφτασε στην Ελλάδα. Ο Ουκρανός επιθετικός (28), θα περάσει αργότερα μέσα στην ημέρα ιατρικές/έργομετρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει το 4ετές συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει με τον @olympiacosfc. Εντός της ημέρας ανακοινώνεται και ο #Kristoffer_Velde pic.twitter.com/wHAgoNlbqN — Nikos Kotsis (@Nikos_Kotsis) July 29, 2024

Також є інформація у ЗМІ, що Яремчук зароблятиме близько 1,5 млн євро за сезон, при цьому Трабзонспор пропонував йому 2,5 млн євро на рік.

Минулого сезону Яремчук провів 29 матчів у складі Валенсії на правах оренди. На його рахунку чотири забиті м'ячі.

За підсумками минулої кампанії Олімпіакос посів третє місце у чемпіонаті Греції та виграв Лігу конференцій.