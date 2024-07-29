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37-річний футболіст регулярно працює над своєю травмою.

Головний тренер Інтер Маямі Херардо Мартіно розповів про проблеми нападника команди Луїса Суареса з коліном.

У матчі Кубка ліг із Пуеблою (2:0) 37-річний уругваєць відзначився забитим м'ячем і на 85-й хвилині був замінений на Єна Фрея.

"Я замінив його, тому що ситуація, коли його коліно може воспалитися, не є новою для нас. Могли бути й інші випадки, про які ви навіть не знали. Тепер нам довелося сказати про це публічно, тому що Луїс не поїхав на Матч усіх зірок MLS.

Він постійно працює над своїм коліном, тиждень за тижнем. Бувають дні, коли йому краще, а бувають тижні — коли ні", — цитує Мартіно Goal.

У поточному сезоні МЛС Суарес провів 19 матчів: на його рахунку 13 голів і 5 асистів.