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Таке рішення можуть ухвалити в березні 2025 року.

Норвезька футбольна асоціація може відмовитися від VAR. Про це повідомляє TV2.no.

За даними джерела, це питання обговорюватимуть на футбольному конгресі в березні 2025 року. Після цього VAR може бути скасовано, якщо за таке рішення проголосує більшість.

Нагадаємо, фанати в Норвегії виступають проти використання системи відеоповторів. Одна з акцій припала на матч Русенборг — Ліллестрем. Лише за дві хвилини після початку матчу на газон полетіли фіскекакери — місцеві рибні котлети, що призвело до кількох пауз, а потім і остаточної зупинки гри.

Раніше повідомлялося, що в АПЛ не скасують VAR.