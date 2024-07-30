Таке рішення можуть ухвалити в березні 2025 року.
VAR, Getty Images
30 липня 2024, 09:33
Норвезька футбольна асоціація може відмовитися від VAR. Про це повідомляє TV2.no.
За даними джерела, це питання обговорюватимуть на футбольному конгресі в березні 2025 року. Після цього VAR може бути скасовано, якщо за таке рішення проголосує більшість.
Нагадаємо, фанати в Норвегії виступають проти використання системи відеоповторів. Одна з акцій припала на матч Русенборг — Ліллестрем. Лише за дві хвилини після початку матчу на газон полетіли фіскекакери — місцеві рибні котлети, що призвело до кількох пауз, а потім і остаточної зупинки гри.
Раніше повідомлялося, що в АПЛ не скасують VAR.