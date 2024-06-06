Англія

Клуби проголосували за збереження відеоповторів.

Вулвергемптон офіційно подав резолюцію до Прем'єр-Ліги, в якій закликає скасувати VAR. Ця резолюція ініціювала голосування на загальних зборах АПЛ.

Сьогодні, 6 червня, клуби АПЛ на загальних зборах проголосували за збереження VAR. 19 із 20 клубів проголосували за збереження системи відеоповторів – проти був лише сам Вулвергемптон.

Для ухвалення відповідного рішення необхідно було, щоб 14 із 20 клубів учасників АПЛ проголосували за скасування використання VAR.

Нагадаємо, що система VAR використовується в матчах англійської Прем'єр-ліги з 2019 року. Минулого місяця Швеція стала першою країною, яка відмовилася від впровадження VAR після негативної реакції вболівальників.