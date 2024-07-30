Інше

Завершилися перші два матчі третього туру групового етапу турніру у Франції.

У рамках третього туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 у Франції відбулися два поєдинки.

Дебютанти змагань не виявили сильнішого в очній зустрічі, обмінявшись результативними ударами в другій половині матчу. Обидва колективи відправляються додому.

Домініканська Республіка — Узбекистан 1:1

Голи: Нуньєс, 51 (пен.) — Оділов, 58

Домініканська Республіка: Вальдес — Пухоль, Урбаес (Лемер, 82), де Лукас (Юнгбауер, 87) — де Леон (Реєс, 46), Монтес де Ока, Мершель, Нуньєс — Лоренсо (де ла Крус, 65), Федеріко, Уренья (Баес, 46)

Узбекистан: Назаров — Мірсалтов, Абдурахматов, Хусанов, Хамралієв — Бурієв, Рахмоналієв (Рахімжонов, 90+3) — Жиянов (Жалоліддінов, 57), Ібрагімов (Файзуллаєв, 57), Оділов (Холматов, 84) — Норчаєв (Шомуродов, 57)

Попередження: де Лукас — Хусанов

Єгиптяни несподівано здолали іспанців, обійшовши їх у турнірній таблиці квартету. Колектив Рожеріо Мікале зустрінеться з другою командою групи D, тоді як команді Санті Денії протистоятиме її переможець.

Іспанія — Єгипет 1:2

Голи: Омородіон, 90 — Адель, 40, 62

Іспанія: Ітурбе — Пубіль (Санчес, 46), Москера, Пачеко, Гутьєррес (Міранда, 69) — Турр'єнтес (Барріос, 63), Бернабе (Ф. Лопес, 63) — Орос (Гомес, 46), Камельйо, Д. Лопес — Омородіон

Єгипет: Алаа — Ель Дебес (Сабер, 46), Фаєд (Тарек, 69), Абдельмагуйд, Ейд (Камаль, 90+7) — Шехата (Атеф, 79), Ельнені, Кука — Зізо, Файсаль (Мажар, 80), Адель

Попередження: Ейд

Турнірна таблиця групи С після третього туру: