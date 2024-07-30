Завершилися перші два матчі третього туру групового етапу турніру у Франції.
Іспанія - Єгипет, Getty Images
30 липня 2024, 18:19
У рамках третього туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 у Франції відбулися два поєдинки.
Дебютанти змагань не виявили сильнішого в очній зустрічі, обмінявшись результативними ударами в другій половині матчу. Обидва колективи відправляються додому.
Домініканська Республіка — Узбекистан 1:1
Голи: Нуньєс, 51 (пен.) — Оділов, 58
Домініканська Республіка: Вальдес — Пухоль, Урбаес (Лемер, 82), де Лукас (Юнгбауер, 87) — де Леон (Реєс, 46), Монтес де Ока, Мершель, Нуньєс — Лоренсо (де ла Крус, 65), Федеріко, Уренья (Баес, 46)
Узбекистан: Назаров — Мірсалтов, Абдурахматов, Хусанов, Хамралієв — Бурієв, Рахмоналієв (Рахімжонов, 90+3) — Жиянов (Жалоліддінов, 57), Ібрагімов (Файзуллаєв, 57), Оділов (Холматов, 84) — Норчаєв (Шомуродов, 57)
Попередження: де Лукас — Хусанов
Єгиптяни несподівано здолали іспанців, обійшовши їх у турнірній таблиці квартету. Колектив Рожеріо Мікале зустрінеться з другою командою групи D, тоді як команді Санті Денії протистоятиме її переможець.
Іспанія — Єгипет 1:2
Голи: Омородіон, 90 — Адель, 40, 62
Іспанія: Ітурбе — Пубіль (Санчес, 46), Москера, Пачеко, Гутьєррес (Міранда, 69) — Турр'єнтес (Барріос, 63), Бернабе (Ф. Лопес, 63) — Орос (Гомес, 46), Камельйо, Д. Лопес — Омородіон
Єгипет: Алаа — Ель Дебес (Сабер, 46), Фаєд (Тарек, 69), Абдельмагуйд, Ейд (Камаль, 90+7) — Шехата (Атеф, 79), Ельнені, Кука — Зізо, Файсаль (Мажар, 80), Адель
Попередження: Ейд
Турнірна таблиця групи С після третього туру: