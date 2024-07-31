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Керманич "синьо-жовтих" дав розгорнутий коментар щодо турніру.

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко підбив підсумки виступу своїх підопічних на чемпіонаті Європи-2024 у Північній Ірландії, передає офіційний сайт УАФ.

Спеціаліст поділився, що враження від Євро в нього лише позитивні.

"На цьому турнірі були зібрані найкращі команди, тренери. Ми побачили найкращі стандарти європейського футболу, і до чого потрібно прагнути. Ми залишилися задоволені своїм виступом та з позитивом дивимося в майбутнє", — сказав Михайленко.

Він також оцінив виступ збірної України U-19 за п'ятибальною системою.

"З огляду на труднощі, які в нас були, а також рівень суперників, гадаю, можна сміливо ставити четвірку з плюсом. Дуже рідко буває так, коли залишаєшся всім задоволеним. Можна було спрацювати краще і нам, тренерам, і футболістам", — вважає спеціаліст.

Михайленко зазначив, що до кінця вірив у своїх підопічних на груповому етапі.

"Після двох сухих нічиїх проти Північної Ірландії (0:0) та Норвегії (0:0) все, як і раніше, залежало від нас. Я до кінця вірив у хлопців. На турнірі, у принципі, був рівний склад учасників. Можливо, трохи слабше виглядала Північна Ірландія, але за рахунок того, що вони готувалися і грали на штучному газоні, розміри якого були меншими, це допомогло господарям певною мірою нівелювати своє відставання за іншими параметрами.

Норвегія — дуже сильний противник. Вони двічі поспіль виходили до півфіналів Євро. Ця команда вирізнялася передусім чудовою фізичною готовністю, оскільки місцевий чемпіонат у самому розпалі. Є в них індивідуально сильні виконавці. У першій грі турніру італійці за рахунок індивідуальної майстерності просто дивом вирвали перемогу в норвежців.

В очній грі з Норвегією всі наші припущення справдилися. Ми страждали під пресингом опонента, вони інтенсивно пресингували. І лише у другому таймі стало трохи легше, оскільки діяти в такому ключі всі 90 хвилин складно. Ми вирівняли гру.

Ми знали, що у грі з Італією матимемо шанси забити. Ми розраховували на свої сили, тож із холодною головою готувалися до вирішального протистояння у групі.

Чи вдалося повністю відновитися після того емоційного поєдинку? Справді, емоційно команда була трохи спустошена. У матчі з Італією, коли нам удалося зрівняти рахунок ближче до середини другого тайму, хлопці зрозуміли, що можна перемогти. А перемога потрібна була не лише для того, щоб вийти до півфіналу чемпіонату Європи, а й на кону стояла путівка на світову першість. Не хотілося грати додатковий матч, в якому могло статися все, що завгодно. Тож футболісти збірної України виклалися повністю, залишивши всі сили на полі. За що їм величезна подяка.

Неймовірна радість, емоції, — це було після гри. Утім, тренерський штаб докладав максимум зусиль, щоб футболісти максимально, наскільки це можливо, були готовими до протистояння з Францією. І якби ми трохи краще зіграли в обороні, то шанси вийти у фінал були б значно більшими.

Мені хотілося б, щоб команда краще контролювала м'яч, хід гри, щоб ми не так багато оборонялися, як це вийшло. А це залежить від різноманітних нюансів. Не хотілось би вдаватися в тактичні подробиці, але після травми Миколи Огаркова контроль м'яча залишав бажати кращого. Ми пішли на певні зміни, тож довелося частіше захищатися. Важко по ходу турніру кардинально щось міняти.

Чи є невдоволення реалізацією? Тільки щодо першої гри. Ми повинні були перемагати Північну Ірландію. Але тут я підкреслив би один нюанс. Це був перший матч турніру, хвилювання, емоції... А в нашій групі атаки були три футболісти, які є молодшими на рік, а то й на два. Можливо, зайве хвилювання не дозволяло хлопцям приймати правильніші рішення. Але це цілком зрозумілі речі в такому віці. Звичайно, завжди хочеться кращого, але я не став би акцентувати на цьому увагу. Загалом команда спрацювала добре.

Які подальші плани? До чемпіонату світу, який відбудеться у 2025 році, не передбачено жодних змагань, де можна перевірити нових кандидатів у збірну. А нам хотілося б посилити цю команду. Тому я дуже сподіваюся, що цього року вдасться зібратися бодай раз, щоб подивитися у справі інших хлопців, які були в розширеному списку на чемпіонат Європи, але не потрапили туди. Ну а у 2025 році провести збір, щоб остаточно визначитися з тими футболістами, які поїдуть на чемпіонат світу до Чилі", — заявив він.

Керманич "синьо-жовтих" також відповів, чи по праву збірна Іспанії U-19 стала на цьому Євро найкращою.

"Я відзначив би не лише Іспанію, а й Італію. Ці збірні вирізнялися високим індивідуальним рівнем футболістів і тактичною грамотністю всієї команди. Не дивно, що їхня очна дуель у півфіналі завершилася лише в додатковий час. І, на мій погляд, італійці виглядали цікавіше... Французи ж більше сподівалися на індивідуальну майстерність, а от колективні дії в них були не настільки злагодженими", — зазначив Михайленко.