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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 2 серпня і розпочнеться о 20:00.

У рамках чвертьфіналу плей-оф футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Єгипту та Парагваю.

ЄГИПЕТ — ПАРАГВАЙ

П'ЯТНИЦЯ, 2 СЕРПНЯ, 20:00. МАРСЕЛЬ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Єгиптяни хоч і набрали чотири очки за підсумками двох турів групового етапу, але їхній виступ явно не був одним із найяскравіших. Нульова нічия з Домініканською Республікою та мінімальна звитяга над Узбекистаном (1:0) дозволили колективу Рожеріо Мікале мати надію опинитися на вершині турнірної таблиці групи С. Несподівано саме Єгипет вийшов переможцем із матчу проти Іспанії (2:1), очоливши квартет.

У 2012-му (Велика Британія) та 2021 роках (Японія) єгиптяни теж діставалися чвертьфіналу плей-оф. Проте, підсумкове четверте місце в 1928-му (Нідерланди) та 1964 (Японія) наразі є найкращим результатом цього представника КАФ. Один лише погляд у бік сітки нинішнього плей-оф змушує підняти питання того, чи варто було обходити Іспанію в турнірній таблиці групи С. Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Карлоса Хари Сагуєра є фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу Парагваю в основний час пропонується коефіцієнт 2.58, тоді як потенційний успіх Єгипту оцінюється показником 2.86. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.25. Шанси парагвайців на прохід до наступної стадії — 1.84, тоді як шанси єгиптян — 2.0. Колектив Карлоса Хари Сагуєра зумів реабілітуватися після розгрому від Японії (5:0) у першому турі групового етапу, здобувши три очки в результативній дуелі з Ізраїлем (4:2) і ще стільки ж залікових балів отримавши за рахунок скромної звитяги над Малі (1:0). Друге місце турнірної таблиці квартету D — чудове досягнення для Парагваю, враховуючи значну невдачу на старті турніру.

Те, в якій частині сітки плей-оф опинилися парагвайці, змушує вважати, що максимумом для них наразі виглядає боротьба за "бронзу" в матчі за третє місце. Складно уявити, що цей представник КОНМЕБОЛ може протиставити умовній Франції, яка є фаворитом своєї дуелі з Аргентиною. Нагадаємо, що саме з аргентинцями Парагвай зустрівся в фіналі плей-оф у 2004 році (Греція), зазнавши поразки (1:0).

Напевно, ця зустріч є найменш цікавою для середньостатистичного вболівальника, і це справедливо. Проте, зовсім ігнорувати її теж не варто, адже саме протистояння єгиптян із парагвайцями на папері виглядає найбільш непередбачуваним з усіх чотирьох, які відбудуться в чвертьфіналі плей-оф футбольного турніру у Франції.