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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 2 серпня і розпочнеться о 22:00.

У рамках чвертьфіналу плей-оф футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Франції та Аргентини.

ФРАНЦІЯ — АРГЕНТИНА

П'ЯТНИЦЯ, 2 СЕРПНЯ, 22:00. БОРДО СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІЛГІЗ ТАНТАШЕВ (УЗБЕКИСТАН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Франція завершила груповий етап із максимально можливою кількістю залікових балів, очікувано очоливши квартет А. Спочатку французи розгромили США (3:0), після чого скромно впоралися з Гвінеєю (1:0), а потім повторили успіх першого туру, розібравшись із Новою Зеландією (3:0). Таким чином, перше дійсно серйозне випробування на колектив Тьєррі Анрі чекає саме сьогодні.

Французи дуже давно не досягали нічого значного на подібних змаганнях. У 2021 (Японія) команда не вийшла з групи, а до цього п'ять разів поспіль взагалі опинялася за бортом фінальної частини. Найкращим результатом залишається "золото", здобуте в 1984 році (США). Вибивши аргентинців із боротьби за медалі, Франція дуже сильно покращить шанси на отримання місця на п'єдесталі для себе.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Тьєррі Анрі є фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу Франції в основний час пропонується коефіцієнт 2.14, тоді як потенційний успіх Аргентини оцінюється показником 3.70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.25. Шанси французів на прохід до наступної стадії — 1.57, тоді як шанси аргентинців — 2.46.

Навряд чи хтось очікував, що Аргентина гарантує собі місце в плей-оф лише після третього туру групового етапу, ще й із другої сходинки турнірної таблиці групи В. Після скандальної поразки від Марокко (2:1) команда Хав'єра Маскерано реабілітувалася, здолавши спочатку Ірак (3:1), а потім й Україну (2:0). Так чи інакше, аргентинці залишаються одними з трьох головних фаворитів турніру, разом із Францією та Іспанією.

Двічі поспіль Аргентина не виходила зі своєї групи на ОІ, але тепер серію перервано. Звісно ж, тепер південноамериканський колектив мріятиме про повторення успіху 2004-го (Греція) та 2008-го (Китай) років, коли саме аргентинці отримали золоті медалі в цій дисципліні. Зазначимо, що в обох тих випадках команда демонструвала 100%-й результат, здобувши шість перемог у шести матчах футбольного турніру.

Зустріч французів з аргентинцями є головною окрасою чвертьфіналу плей-оф цих змагань. Станом на зараз, саме "Ле Бле" виглядають більш упевненим у собі та стабільним колективом, тож варто очікувати того, що Франція вестиме гру на домашній арені в Бордо. Після нещодавніх поганих новин для клубу з цього міста (пониження до четвертого дивізіону країни), було б добре порадувати місцевих уболівальників.

КОМАНДИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ

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