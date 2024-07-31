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Австрійський захисник підписав контракт з Аустрією.

Колишній захисник київського Динамо Александар Драгович став гравцем Аустрії, повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 33-річним австрійцем, який повернувся до свого рідного клубу, розрахована до літа 2027 року. Після цього Александар обійме посаду функціонера у клубі.

Драгович є вихованцем Аустрії, за яку провів 66 матчів із 2008 по 2011 рік.

Нагадаємо, Драгович виступав за Динамо з 2013 до 2016 року. На його рахунку 66 матчів та один забитий м'яч. Після цього він виступав за Баєр, Лестер та Црвену Звезду.

Минулого сезону Драгович провів 39 матчів за сербську команду, в яких забив три м'ячі та віддав два асисти.