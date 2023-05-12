Ліга Європи

Для 35-річного португальця матч із Баєром став 67 у Лізі Європи.

Вчора, 11 травня, пройшов перший півфінальний матч Ліги Європи, у якому Рома мінімально обіграла Байєр (1:0).

У цьому матчі взяв участь воротар римського клубу Руй Патрісіу, для якого це був 67 поєдинок у Лізі Європи.

За інформацією прес-служби УЄФА, Патрісіу став новим рекордсменом за кількістю матчів у другому за престижністю єврокубку.

На другому місці знаходиться колишній захисник київського Динамо Александар Драгович, який виступає за Црвену Звезду. На його рахунку 66 матчів.

Цього сезону Патрісіу провів 12 матчів у Лізі Європи, з яких п'ять на нуль при восьми пропущених м'ячах.

Раніше стали відомі кандидати на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.